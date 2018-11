Pinneberg

Öl- oder Dieselfilm auf der Elbe

12.11.2018, 16:42 Uhr | dpa

Ein dünner Öl- oder Dieselfilm hat sich am Montag auf der Elbe vom Hamburger Hafen aus Richtung Wedel ausgebreitet. Er habe den Fluss auf einer Strecke von etwa acht Kilometern verschmutzt, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit. Die Einsatzkräfte verschlossen mit Ölsperren die Einfahrten zum Schulauer Hafen, dem Tonnenhafen und dem Hamburger Yachthafen in Wedel. Vom Hubschrauber aus wurde die Ausbreitung der Umweltverschmutzung erfasst. Auf Hamburger Gebiet war die Wasserschutzpolizei mit mehreren Booten im Einsatz. Sie führt auch die Ermittlungen zum Verursacher. Um was genau für einen Öl- oder Dieselprodukt es sich handelt und welche Menge in den Fluss gelangt ist, blieb zunächst unklar.