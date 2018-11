Meiningen

78-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall in Meiningen

12.11.2018, 16:46 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) eine 78 Jahre alte Autofahrerin getötet worden. Sie prallte frontal mit dem Auto einer 30-Jährigen zusammen, die in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 78-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Warum sie in die Einbahnstraße fuhr, war zunächst unklar.