Oeversee

Unfall mit vier Lastwagen auf der A7 bei Tarp

12.11.2018, 16:51 Uhr | dpa

Ein Unfall mit vier Lastwagen und einem Personenauto hat sich am Montagnachmittag auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Flensburg und Tarp ereignet. Dabei wurden zwei Fahrer verletzt, wie die Polizei berichtete. Den Angaben zufolge war in Richtung Hamburg ein Kleintransporter im stockenden Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des Transporters eingeklemmt und schwer verletzt. Ein hinter dem Kleintransporter fahrender Viehtransporter wich aus und stieß mit einem weiteren Lastwagen und einem Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge wurden in die Mittelleitplanke gedrückt. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die transportierten Schweine erschienen nach dem Unfall unverletzt, wurden aber von einem Tierarzt begutachtet. Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn in dem Abschnitt in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Auch auf den Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.