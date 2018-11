Großbettlingen

Frau verunglückt tödlich bei Zusammenstoß von Auto und Bus

12.11.2018, 16:52 Uhr | dpa

Nach dem Zusammenstoß eines Omnibusses mit einem Auto bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) am Montag ist eine 79 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 42-jährige Busfahrer auf eine Kreisstraße, um im Einmündungsbereich zu wenden. Ein 78 Jahre alter Autofahrer war auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass sein Wagen mit dem Heck des Busses kollidierte. Dabei verletzte sich die Beifahrerin des Mannes so schwer, dass sie wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus starb.

Der Bus kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Sein Fahrer kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Fahrgäste waren nicht im Bus. Auch der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 230 000 Euro. Die Kreisstraße war drei Stunden voll gesperrt.