Garbsen

Autofahrer stirbt nach Aufprall gegen Baum

12.11.2018, 17:46 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall bei Garbsen ist ein 46-Jähriger am Montagnachmittag im Krankenhaus gestorben. Er habe beim Beschleunigen auf nasser Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei dann gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Feuerwehrkräfte mussten den Mann aus seinem Auto befreien uns transportierten ihn in ein Krankenhaus, wo er später starb. Die Straße blieb für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Nienburg gesperrt.