Hamburg

Elf Verdächtige nach Drogen-Razzia in Haft

12.11.2018, 17:47 Uhr | dpa

Nach der Drogenrazzia der Hamburger Polizei von vergangener Woche sitzen elf Verdächtige in Untersuchungshaft. Die Beamten hätten rund 1100 Kilo Kokain sichergestellt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nana Frombach, am Montag. Spezialkräfte der Polizei hatten am Donnerstag im Stadtteil Rothenburgsort fünf Männer festgenommen, die das Rauschgift in Ein-Kilo-Paketen bei einer Spedition abluden. Der Lastwagen wurde zum Polizeipräsidium gebracht und weiter untersucht. An anderen Orten der Stadt gingen der Polizei drei weitere Verdächtige ins Netz, darunter ein 39-Jähriger, der ein führendes Mitglied der Hells Angels sein soll. Gegen drei andere Männer vollstreckten die Beamten bereits bestehende Haftbefehle.