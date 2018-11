Magdeburg

Wer übernimmt meine Firma? Land fördert Nachfolger-Netzwerk

12.11.2018, 18:05 Uhr | dpa

Hunderte Firmenchefs brauchen in Sachsen-Anhalt jedes Jahr einen Nachfolger, eine neue Initiative soll sie nun mit geeigneten Kandidaten zusammenbringen: Das Land fördert in den nächsten Jahren das Netzwerk "ExNa" mit 800 000 Euro. Der Name ist eine Abkürzung für "Existenzgründungen im Rahmen der Unternehmensnachfolge", wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Magdeburg mitteilte. Die Initiative solle aktiv an Klein- und Mittelständler herantreten, sagte ein Ministeriumssprecher. Es gehe darum, Firmenchefs frühzeitig über das wichtige Thema zu informieren - aber auch ganz konkret bei der Suche nach passenden Fachkräften zu suchen, die das Unternehmen übernehmen wollen.

Nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn stehen in Sachsen-Anhalt jährlich rund 540 Unternehmensnachfolgen an, weil die Betriebsinhaber in Rente gehen. Die Wirtschaftsforscher vom Dresdner Ifo-Institut warnten jüngst, dass die Suche nach Nachfolgern an der Firmenspitze bei vielen kleinen Betrieben so schwierig werden könnte, dass die Wirtschaft im Osten wieder zurückfallen könnte statt weiterhin langsam zum Westen aufzuschließen.