Mönchengladbach

Gladbacher Pléa für Frankreichs Länderspiele nominiert

12.11.2018, 18:14 Uhr | dpa

Mönchengladbachs Stürmer Alassane Pléa darf von seinem Länderspiel-Debüt träumen. Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hat den Stürmer ins Aufgebot für die kommenden Fußball-Länderspiele geholt. Der Angreifer, der beim 3:1-Sieg der Borussia am Samstag in der Bundesliga bei Werder Bremen alle drei Gäste-Tore erzielt hatte, rückt für den an den Adduktoren verletzten Anthony Martial von Manchester United nach. Das teilte der französische Verband FFF am Montag mit. Moussa Sissoko von Tottenham Hotspur ersetzt zudem den ebenfalls unter einer Muskelverletzung leidenden Mittelfeldspieler Paulo Pogba (Manchester United). Der Weltmeister trifft am Freitag in der Nations League auf die Niederlande und bei einem Freundschaftsspiel am 20. November auf Uruguay.