Laubach

73-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Hungen

12.11.2018, 18:46 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, auf dem Display ist der Hinweis "Unfall" zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall nahe Hungen in Mittelhessen ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Auto am Mittag auf einer Landstraße zwischen Hungen-Röthges und Grünberg unterwegs und kam aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Wie die Polizei mitteilte, prallte sein Wagen zunächst frontal gegen einen Baum, geriet dann nach links und stieß gegen eine Schutzplanke.

Rettungskräfte mussten den 73-Jährigen mit einer Rettungsschere aus dem Auto befreien. Trotz der Erstversorgung erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Straße musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauerten an.