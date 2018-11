Berlin

Union-Verteidiger Florian Hübner am Finger operiert

12.11.2018, 19:36 Uhr | dpa

Einen Tag nach dem 4:0-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth ist Innenverteidiger Florian Hübner vom 1. FC Union Berlin an der rechten Hand operiert. Das teilte der Zweitliga-Dritte am Montag mit. Der 27-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche im Training eine Verletzung am Ringfinger zugezogen, im Duell mit den Franken trat Hübner mit einer Schiene an. Der Abwehrspieler wird schon in der nächsten Woche zurück im Training erwartet.