Skopje

Handballer Dissinger glaubt nicht an Nationalteam-Rückkehr

12.11.2018, 19:54 Uhr | dpa

Handballer Dissinger glaubt nicht an Nationalteam-Rückkehr. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Christian Dissinger hat kaum noch Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Nationalteam zur Heim-Weltmeisterschaft im Januar. Er sehe aktuell keine Chance, in der Nationalmannschaft zu spielen, sagte der 26-Jährige beim Handball-Podcast "Kreis Ab" am Montag. Dissinger zählte unter anderem zum erfolgreichen Europameister-Team 2016, hatte das Turnier in Polen damals aber aus Verletzungsgründen vorzeitig abbrechen müssen.

Erst vor kurzem war der in der Vergangenheit oft von Verletzungen geplagte Rückraumspieler vom THW Kiel zum mazedonischen Spitzenclub Vardar Skopje gewechselt. "Ich muss erst mal hier ankommen und gute Leistungen zeigen bevor ich mir irgendwann wieder Gedanken um die Nationalmannschaft machen kann", sagte der Rückraumspieler.