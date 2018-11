Wiesbaden

Wehen verpasst nach 2:3 gegen Jena Sprung auf Rang 2

12.11.2018, 21:37 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Die Hessen unterlagen am Montagabend überraschend dem FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 (1:1). Manuel Schäffler (17. Minute) hatte die Gastgeber vor 2000 Zuschauern in der Brita-Arena in Führung gebracht. Phillip Tietz mit einem Doppelpack (28./75.) und Manfred Starke (79.) drehten die Partie zugunsten des Außenseiters. Niklas Schmidt gelang nur noch der Anschlusstreffer (89./Foulelfmeter). Der SVWW ist nun Achter.

Die Gäste begannen auf dem nach einem heftigen Gewitterguss aufgeweichten Rasen couragiert. Dass die Thüringer seit neun Spielen sieglos waren, war nicht zu sehen. Wehen Wiesbaden konnte sich nach der Gala zuletzt in Köln nur schwer in Szene setzen. Überraschend kam dann die Führung durch Schäffler, der einen Konter zu seinem achten Saisontor nutzte. Jena schüttelte sich kurz und kam verdient zum Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt agierten die Hessen deutlich offensiver, übernahmen die Regie und erarbeiteten sich Chancen. Doch Jena gelang die überraschende Führung, und nachdem die Gastgeber mit aller Macht auf den Ausgleich drängten, wurden sie ausgekontert. Schmidt konnte nur noch verkürzen.