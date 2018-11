Hannover

Motorradfahrer stirbt durch Verkehrsunfall

12.11.2018, 22:08 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hannover tödlich verletzt worden. Ein 67 Jahre alter Autofahrer habe abbiegen wollen, dabei sei sein Wagen mit dem entgegenkommenden Biker kollidiert, berichtete die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Motorradfahrer in eine Klinik, wo er dann aber starb. Der Autofahrer blieb unverletzt.