Siegen

Kreis Siegen-Wittgenstein: Überlegungen zu neuen Talsperren

13.11.2018, 00:03 Uhr | dpa

Nach dem Sommer mit monatelanger Dürre werden Überlegungen zum Bau neuer Talsperren im Kreis Siegen-Wittgenstein wieder aktuell. Die Kreisverwaltung regt eine Vorstudie für zwei mögliche Standorte an, die bereits im aktuellen Regionalplan von 2008 enthalten sind. Dabei geht es um die Chancen für eine Truftetalsperre im Bereich der Stadt Bad Berleburg und eine Elberndorftalsperre im Bereich der Gemeinde Erndtebrück und der Stadt Hilchenbach, wie die Kreisverwaltung in einer Mitteilung am Donnerstag erläuterte.