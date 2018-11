Erfurt

Grundsteinlegung für umstrittene Erfurter Moschee

13.11.2018, 01:12 Uhr | dpa

Ahmadiyya-Gemeindesprecher Suleman Malik zeigt eine Ansicht des geplanten Moschee-Neubaus in Erfurt. Foto: arifoto UG/Archiv (Quelle: dpa)

Für den umstrittenen Bau einer Moschee in Erfurt soll heute offiziell der Grundstein gelegt werden. In der Vergangenheit hatte es teils heftige Proteste gegen den geplanten Bau im Erfurter Ortsteil Marbach gegeben. Im September war eine Gruppe teils maskierter Moschee-Gegner durch Marbach gezogen und hatte auch vor dem Privathaus der Grünen-Politikerin Astrid Rothe-Beinlich gehalten. Die Landtagsabgeordnete hatte sich bedroht gefühlt. Im vergangenen Jahr hatten Gegner des Projekts in der Nähe des Baugeländes große Holzkreuze und Holzspieße mit Schweinekadavern aufgestellt.

Bauherr der Moschee ist die Ahmadiyya-Gemeinde, die in Thüringen derzeit etwa 100 Mitglieder zählt. Der geplante Bau soll für die Religionsgemeinschaft die erste Moschee im Freistaat werden. Erwartet wird zur Grundsteinlegung neben anderen Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Erfurt wurden zwei Kundgebungen angemeldet.