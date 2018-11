Kirchberg an der Jagst

Fischsterben in der Jagst: Lehrpfad zur Wiederbelebung

13.11.2018, 01:14 Uhr | dpa

Kirchberg (dps/lsw) - Mehr als drei Jahre nach dem Düngemittel-Unglück an der Jagst bessert sich der Zustand des Flusses allmählich. Einzelne Fischarten seien in den am stärksten betroffenen Abschnitt bei Kirchberg (Kreis Schwäbisch Hall) zurückgekehrt, wie der Bürgermeister der Gemeinde, Stefan Ohr, am Montag mitteilte. Ursprünglich seien dort mehr als 20 Arten heimisch gewesen.

Im August 2015 waren nach dem Brand einer Mühle mit Löschwasser vermengte Düngemittel in die Jagst gelangt. Dadurch wurde 25 Kilometer stromabwärts der Brandstelle der gesamte Fischbestand vernichtet.

In einem Aktionsprogramm hat das Regierungspräsidium Stuttgart mehrere Projekte durchführen lassen, um die Jagst wiederzubeleben. Die einzelnen Schritte dokumentiert nun ein Lehrpfad am Jagstufer, den Regierungspräsident Wolfgang Reimer und Bürgermeister Stefan Ohr heute gemeinsam eröffnen. Am Abend wird Reimer gemeinsam mit dem baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) die bisherigen Ergebnisse des Aktionsplans präsentieren.