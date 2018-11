Magdeburg

Deutscher nach Hundeangriff auf Syrer vor Gericht

13.11.2018, 01:42 Uhr | dpa

Deutscher nach Hundeangriff auf Syrer vor Gericht in Magdeburg. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv (Quelle: dpa)

Am Magdeburger Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der im Mai dieses Jahres zwei Hunde auf einen syrischen Familienvater gehetzt haben soll. Nach Polizeiangaben war der Syrer mit seiner Familie in einem Park im Norden Magdeburgs unterwegs, als er von dem damals 23-jährigen zunächst rassistisch beschimpft und dann tätlich angegriffen worden sei. Der 29-jährige Syrer hatte sich nach Behördenangaben schützend vor seine kleinen Kinder gestellt.

Der inzwischen 24 Jahre alte Angreifer soll sein Opfer in den Schwitzkasten genommen haben, so dass er sich nicht wehren und auch nicht fliehen konnte, als die Hunde zubissen. Die Tiere, eine französische und eine englische Bulldogge, wurden später von der Polizei beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht.

Der Angeklagte muss sich auch wegen einer ganzen Reihe anderer Straftaten verantworten, darunter eine weitere Hunde-Attacke. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrfache Körperverletzung vor. Der mehrfach vorbestrafte Deutsche sitzt seit Mai in Untersuchungshaft und schweigt bisher zu den Vorwürfen.