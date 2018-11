Boppard

Waldbesitzer diskutieren Dürreschäden: Klöckner erwartet

13.11.2018, 02:05 Uhr | dpa

Der Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz nimmt die dramatischen Folgen der ungewöhnlich langen Trockenheit in diesem Jahr in den Blick. Bei seiner Mitgliederversammlung heute in Boppard am Rhein werden auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, Philipp zu Guttenberg, erwartet.

Der Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Verbands, Wolfgang Schuh, sagte, bei einem neuen trockenen und warmen Frühling gebe es die Gefahr, "dass es nächstes Jahr noch schlimmer wird". Befürchtet werde beispielsweise eine hohe Ausgangspopulation von Borkenkäfern. Die Insekten bohren für die Eiablage Gänge in Rinde und Holz - vor allem bei Fichten. Wegen des extremen Sommers konnten sie in diesem Jahr vielerorts drei Generationen ausbilden.

Die großen Mengen von Schadholz auf dem Markt haben die Holzpreise und damit die Einnahmen von Waldbauern deutlich sinken lassen. Die rheinland-pfälzische Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) hatte im September insgesamt von einem schätzungsweise niedrigen zweistelligen Millionenschaden in den Wäldern des Landes in Folge der diesjährigen Dürre gesprochen.