München

Erste Sitzung fürs neue Kabinett

13.11.2018, 02:54 Uhr | dpa

Einen Tag im Amt, schon trommelt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sein Kabinett zusammen. Ein Augenmerk bei der konstituierenden Sitzung der Staatsregierung heute Vormittag wird auf "den Neuen" liegen: Wie treten die Freien Wähler um Parteichef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger in der Staatskanzlei in München auf? An wessen Seite setzt sich das jüngste Kabinettsmitglied, die 33 Jahre alte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU)? Söder hatte seine Ministerriege und die Staatssekretäre am Montag ernannt.

Die erste Kabinettssitzung in dieser Legislaturperiode dient vor allem als erster Aufschlag. Große inhaltliche Ankündigen werden nicht erwartet, denn eine Pressekonferenz im Nachgang ist nicht geplant.