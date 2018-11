Hamburg

Prozessauftakt gegen Banker wegen Untreue

13.11.2018, 03:06 Uhr | dpa

Ein 44 Jahre alter Banker muss sich von heute an wegen Untreue vor dem Amtsgericht Barmbek verantworten. Der stellvertretende Leiter einer Hamburger Bankfiliale ist angeklagt, in der Zeit von 2013 bis 2015 insgesamt 95 Konten für erfundene Personen angelegt zu haben. Anschließend gewährte er den angeblichen Kontoinhabern im Rahmen seiner Verfügungsmacht

Dispositionskredite und Privatdarlehen. Danach soll er insgesamt mehr als 1,7 Millionen Euro auf zwei Privatkonten bei einer Bank in München transferiert haben (Az. 842 Ls 225/16).