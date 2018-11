Merzig

Fliegerbombe in Merzig soll am Dienstag entschärft werden

13.11.2018, 03:21 Uhr | dpa

Eine 125-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute Dienstag im saarländischen Merzig entschärft werden. In einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle dürfen sich ab 9.00 Uhr keine Bürger mehr aufhalten, wie die Stadt mitteilte. Rund 100 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Sie sollen in einem Bürgerhaus unterkommen. Die Straßen in dem betroffenen Gebiet sind für den Verkehr gesperrt. Bis 11.30 Uhr soll der Blindgänger entschärft sein.

Bauarbeiter hatten die Fliegerbombe am vergangenen Freitag gefunden. Von dem Blindgänger geht keine unmittelbare Gefahr aus, wie der Kampfmittelräumdienst feststellte. Die Kreisstadt mit rund 30 000 Einwohnern hat bereits Erfahrung mit der Entschärfung von Weltkriegsbomben: Zuletzt war im vergangenen Juli ein etwa 250 Kilogramm schwerer Blindgänger erfolgreich entschärft worden.