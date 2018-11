Bremen

24-Jähriger soll Mann in Bremen erstochen haben

13.11.2018, 03:47 Uhr | dpa

Vor dem Bremer Landgericht muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an ein 24-Jähriger verantworten, dem ein Mord zur Last gelegt wird. Er soll im November vorigen Jahres auf der Flucht einen Mann in Bremen erstochen haben, der sich ihm nach einer Straftat in den Weg stellte. Der Russe hatte laut Anklage zuvor mit einem 22-jährigen Komplizen einen anderen Mann geschlagen und ihn mit dem Messer verletzt. Auch der mutmaßliche Mittäter steht am Dienstag vor Gericht. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.