Alsfeld

Heizdecke verursacht Wohnhausbrand: 50 000 Euro Schaden

13.11.2018, 05:18 Uhr | dpa

Eine defekte Heizdecke soll in Alsfeld im Vogelsbergkreis ein Wohnhaus in Brand gesetzt haben. Dabei sei am Montagabend ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die 63-jährige Hausbewohnerin und ihre Enkelin retteten sich rechtzeitig und unverletzt aus dem Haus.