Badbergen

Mehrere Menschen bei Frontalaufprall mit Lkw schwer verletzt

13.11.2018, 05:26 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto sind in Osnabrück mehrere Menschen schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 68 bei Badbergen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurden zwei Menschen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt - drei wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Die Straße war mehr als eine Stunde lang gesperrt.