Hardegsen

Brand in Schlachthof verursacht Schaden von 100 000 Euro

13.11.2018, 05:39 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Geflügelstall eines Schlachthofs im Landkreis Northeim ist ein Schaden von geschätzt 100 000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer am Montagabend kam, sei bislang noch nicht geklärt, teilte die Polizei mit. Menschen und Tiere kamen dabei aber nicht zu Schaden. Letztere mussten jedoch in einen anderen Stall umziehen.