Glauchau

Radfahrer bei Unfall mit alkoholisiertem Autofahrer getötet

13.11.2018, 06:06 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Fahrradfahrer in Glauchau im Stadtteil Niederlungwitz ums Leben gekommen. Der 57-Jährige sei am Montagabend mit seinem Rad auf der Hohensteiner Straße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dort wurde er von dem Auto eines 37-Jährigen erfasst, der den Verletzten liegen ließ und flüchtete. Bei einer anschließenden Verfolgungsjagd mit der Polizei brach der 37-Jährige mit seinem Auto in Bernsdorf durch eine Hecke und wollte noch zu Fuß weiterflüchten. Die Beamten stellten ihn jedoch. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein hat.