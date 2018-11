Marburg

Lebenshilfe feiert 60-jähriges Bestehen

13.11.2018, 06:49 Uhr | dpa

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe feiert in Marburg ihr 60-jähriges Bestehen. Die Selbsthilfeorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien wurde im Jahr 1958 in der mittelhessischen Stadt gegründet - auf Initiative von Tom Mutters (1917-2016). Das Leben des gebürtigen Niederländers kommt anlässlich des Jubiläumsjahres auch auf die Bühne des Hessischen Landestheaters Marburg: Eine szenische Lesung mit Schauspieleinlagen nimmt den Werdegang Mutters' und sein Engagement in den Blick.

Grundlage für das Stück mit dem Titel "Man muss das Leben leben, Tom Mutters - Pionier, Helfer, Visionär" ist nach Angaben des Theaters eine Biografie über den Lebenshilfe-Gründer von Markus Becker und Klaus Kächler. Die Uraufführung ist am 14. November. Das Lebenshilfe-Jubiläum soll bei der Mitgliederversammlung am 15. und 16. November gefeiert werden. Die Organisation hat nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 125 000 Mitglieder.