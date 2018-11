Mainz

Pflanzenschutzmittel: In 45 Gewässern überschrittene Werte

13.11.2018, 07:08 Uhr | dpa

In 45 rheinland-pfälzischen Gewässern gibt es eine Überschreitung der Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums in Mainz auf eine Anfrage des Abgeordneten Andreas Hartenfels (Grüne) hervor. Damit sind rund 13 Prozent aller Flüssen, Seen, Kanäle oder Speicherbecken in Rheinland-Pfalz betroffen. Außerdem wurden auch Wirkstoffe nachgewiesen, für die es bislang keine Grenzwerte gibt. Die Umweltorganisation WWF hatte kürzlich erklärt, viele Flüsse und Bäche in Rheinland-Pfalz seien einer Analyse zufolge in schlechtem Zustand.