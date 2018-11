Berlin

Bei Rot auf Straße gelaufen: Fußgänger in Klinik

13.11.2018, 08:07 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Mitte von einem Motorroller angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagabend bei Rot auf die Grunerstraße gelaufen. Eine 22-Jährige auf einem Motorroller konnte nicht mehr bremsen und fuhr den Fußgänger an. Der Mann stürzte auf die Straße und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.