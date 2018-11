Köln

Werbekonzern Ströer wächst dank Direktvertrieb weiter

13.11.2018, 08:20 Uhr | dpa

Ein Werbebildschirm von Ströer in Köln. Foto: Henning Kaiser/Archiv (Quelle: dpa)

Der Werbevermarkter Ströer hat von Januar bis September dieses Jahres dank seines guten Kerngeschäfts und des Telefon- und Direktvertriebs kräftig zugelegt. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Die Zahlen wurden neuen Vorschriften angepasst.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 15 Prozent auf 364 Millionen Euro zu. Unterm Strich verdiente Ströer 59 Millionen Euro und damit rund 13 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Für 2018 bestätigte der Medien- und Werbekonzern seine Prognosen. Unternehmensgründer und Co-Vorstandschef Udo Müller peilt weiterhin einen konzernweiten Umsatzanstieg um rund ein Fünftel auf 1,6 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ebitda von 375 Millionen Euro vor den Effekten aus den neuen Rechnungsvorschriften an.