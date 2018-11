Bassum

Tier auf der Straße: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

13.11.2018, 08:24 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in der Nähe von Bassum (Landkreis Diepholz) bei einem Unfall schwer verletzt worden, nachdem er einem Tier ausweichen musste. Der 49-Jährige aus Wildeshausen sei am Dienstagmorgen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dann prallte er gegen einen Baum und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde den Angaben zufolge von Arbeitskollegen aus dem Auto befreit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.