Weyhe

Brand in Dachgeschosswohnung: Vier Bewohner im Krankenhaus

13.11.2018, 09:03 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Weyhe (Landkreis Diepholz) sind vier Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Unter ihnen sind zwei Kinder. Der Brand war am Montag gegen 17.00 Uhr in dem Doppelhaus ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Zwei Männer betraten allerdings nach Angaben der Polizei noch mehrmals das brennende Gebäude - möglicherweise, um den Brand zu löschen. Die Männer und zwei Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Der Schaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.