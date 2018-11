Schönefeld

Ingenieure widersprechen Flughafenchef Lütke Daldrup

13.11.2018, 10:18 Uhr | dpa

Für seine Kritik am wachsenden Wust von Baunormen erntet der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup unter Ingenieuren Widerspruch. Der Geschäftsführer hatte in einem Interview den Verdacht geäußert, bei der Entwicklung spiele auch Eigeninteresse beteiligter Ingenieure eine Rolle. Die Baukammer Berlin widersprach am Dienstag: "Ingenieure tun alles, der wachsenden Normenflut entgegenzuwirken." Verantwortlich für die zahlreichen Vorgaben seien der Bund und die EU. Am Montag hatte auch die Bundesingenieurkammer den Vorwurf zurückgewiesen.

Die Standesvertretungen bestätigten aber Lütke Daldrups Analyse, dass die Normenfülle Bauen immer komplexer und teurer mache. Die Zahl der Vorgaben habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.

Lütke Daldrup hatte im Interview mit der Architekturzeitschrift "ARCH+" im Normierungswesen "eine gewisse Interessenkomponente" ausgemacht, auch zugunsten vieler Freiberufler, denen die Normen den Broterwerb sicherten. Das Sachverständigen- und Fachingenieurswesen sichere so seine fachliche Existenzberechtigung. "Je erfolgreicher das Normungswesen ist, desto mehr Arbeits- und Industrievolumen wird generiert."