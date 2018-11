Hannover

Weil lobt bürgernahe Politik

13.11.2018, 10:18 Uhr | dpa

Knapp zwölf Monate nach dem Start der großen Koalition in Niedersachsen hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die konstruktive Zusammenarbeit mit der CDU hervorgehoben. Die große Koalition habe hart an der Lösung von Problemen gearbeitet und den Bürgern Orientierung geboten, sagte Weil am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag. "Dass sich unser Politikstil in einem unübersehbaren Widerspruch zu den Entwicklungen auf Bundesebene befindet, war beileibe nicht geplant, ist aber so etwas wie die Visitenkarte der Landesregierung geworden."

Als Erfolge der Landesregierung nannte Weil unter anderem die Abschaffung der Gebühren für den Kindergartenbesuch und die Einführung des Reformationstags am 31. Oktober als neuen gesetzlichen Feiertag. Am 22. November 2017 hatte der Landtag die neue Landesregierung aus SPD und CDU bestätigt.