Hamburg

Betonteil fällt auf Bagger: Fahrer schwer verletzt

13.11.2018, 10:19 Uhr | dpa

Bei Abbrucharbeiten im Hamburger Hafen ist am Dienstag ein Baggerfahrer schwer verletzt worden. Ein Teil der Dachkonstruktion einer Halle auf dem Kleinen Grasbrook sei eingestürzt, eine Betonstrebe habe die Kanzel des Baggers getroffen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Bergung des Mannes mit schwerem Gerät sei aufwendig gewesen. Der Baggerfahrer wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 25 Mann im Einsatz.