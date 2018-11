Hamburg

Hockey-Coach Mahn feiert Comeback beim Club an der Alster

13.11.2018, 12:21 Uhr | dpa

Joachim Mahn kehrt etwas mehr als zwei Jahre nach seinem Rücktritt als Trainer bei den Hockey-Männern des Clubs an der Alster zurück. Mahn wird die Mannschaft in der bevorstehenden Bundesliga-Hallensaison betreuen, teilte der Verein mit.

"Für mich war es sehr reizvoll, weil einige Jungs in den Herrenkader aufrücken, die mit mir Deutscher Meister im Jugend-Bereich wurden", sagte Mahn: "Der Aderlass an Leistungsträgern zur Vorjahressaison, als wir deutscher Vizemeister wurden, ist zwar enorm, aber ich finde es spannend, was aus dieser jungen Truppe herauszukitzeln ist." Die Saison beginnt am 1. Dezember.