Gerolzhofen

Frau verwechselt Gas- und Bremspedal: Unfall

13.11.2018, 12:23 Uhr | dpa

Eine verletzte Rollstuhlfahrerin, zwei demolierte Autos, etwa 10 000 Euro Schaden und viel Glück im Unglück: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Unterfranken, bei dem eine Frau nach dem Ausparken Gas- und Bremspedal verwechselt hat. Die 65-Jährige fuhr daher auf dem Marktplatz in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) rückwärts unkontrolliert im Kreis. Dabei streifte sie am frühen Montagabend eine Rollstuhlfahrerin und eine Hauswand und fuhr am Ende gegen ein geparktes Auto.

Die Rollstuhlfahrerin wurde am Fuß verletzt. Sie war auf dem Weg zum Martinsumzug auf dem Marktplatz - so wie viele andere Erwachsene und Kinder auch. Von denen sei glücklichweise niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag: "Insgesamt ging das schon glimpflich aus." Einen gesundheitlichen Grund für die Irrfahrt habe es nicht gegeben.