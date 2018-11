Haldensleben

Explosion in Werkhalle: zwei Mitarbeiter verletzt

13.11.2018, 13:49 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in einer Werkhalle in Haldensleben (Bördekreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens wurden am frühen Dienstagmorgen in nahe liegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Explosion hatte laut Mitteilung zudem einen Brand ausgelöst. Dieser sei von der alarmierten Feuerwehr zügig gelöscht worden. Wie es zur Explosion kommen konnte, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Wann Untersuchungen vor Ort starten könnten, sei aber noch unklar. Zunächst müssten Statiker prüfen, ob das Gebäude nach der Explosion einsturzgefährdet sei, hieß es.