Essen

Nicole Schott sagt auch für Grand Prix in Russland ab

13.11.2018, 13:50 Uhr | dpa

Nicole Schott muss auch ihre zweite Grand-Prix-Teilnahme verletzt absagen. Die deutsche Eiskunstlaufmeisterin und WM-13. aus Essen laboriert noch immer an einer Knieverletzung, die schon keine Starts bei der Nebelhorn-Trophy Ende September in Oberstdorf und beim Grand-Prix in Helsinki Anfang November zuließen. Der "Cup of Russia" findet an diesem Wochenende in Moskau statt.