Boizenburg/Elbe

Zahlreiche Einbrüche: Schadenshöhe noch unklar

13.11.2018, 13:50 Uhr | dpa

In Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind in der Nacht zum Dienstag 22 Garagen, ein Vereinsheim und eine Autowaschanlage aufgebrochen worden. Was gestohlen wurde, sei noch unklar, da noch nicht alle Eigentümer erreicht werden konnten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei vier weiteren Garagen scheiterten die Einbrecher den Angaben zufolge. An der Fahndung nach den Tätern waren auch ein Fährtenhund und die Bereitschaftspolizei beteiligt, hieß es.