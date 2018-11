Dresden

Dresdner Kunstsammlungen "Europäische Kulturmarke" 2018

13.11.2018, 13:56 Uhr | dpa

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ist eine "Kulturmarke Europas". Der Verbund von 15 teils weltberühmten Museen und vier Institutionen gehört zu den diesjährigen neun Preisträgern. Diese wurden am Montagabend in Berlin aus 99 Bewerbungen in verschiedenen Kategorien ausgewählt. Die Jury lobte die SKD als "weltweit führendes Universalmuseum" und deren Selbstverständnis als Institution mit gesellschaftlichem und politischen Auftrag.

Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) sprach laut Mitteilung am Dienstag in Dresden von einer "großartigen Anerkennung". Damit sei aus berufenem Munde noch einmal klargestellt, dass die SKD als Sammlungsverbund, aber auch als forschende Einrichtung und Ort für den gesellschaftlichen Diskurs "eine wichtige europäische Kulturmarke" seien.