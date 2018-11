Halle (Saale)

Mann lauert Ex-Partnerin auf und sticht auf sie ein

13.11.2018, 14:08 Uhr | dpa

Ein Mann soll in Halle seiner Ex-Freundin auf der Straße aufgelauert und diese mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Frau wurde am Dienstagmorgen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe die 31-Jährige eines ihrer Kinder in eine Schule gebracht und auf dem Rückweg den Mann getroffen. Dabei soll der 40-Jährige mehrfach auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben. Nach einer kurzen Flucht soll er zum Tatort zurückgekehrt sein.

Dort wurde er von Polizisten vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Frau hatte sich nach den Angaben vor einigen Monaten von ihm getrennt. Opfer wie Verdächtiger sind laut Polizei syrische Staatsbürger. Weitere Details wollten die Behörde wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht nennen. Die Beamten sicherten kurz nach der Tat vor Ort Spuren und befragten Zeugen. Dabei wurde ein Messer gefunden. Es wird geprüft, ob es sich um die Tatwaffe handelt.