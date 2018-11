Hamburg

Mutmaßlicher Serien-Exhibitionist am Flughafen gefasst

13.11.2018, 14:08 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Serien-Exhibitionist ist der Bundespolizei am Hamburger Flughafen ins Netz gegangen. Der 70-Jährige sei bei einer Kontrolle am Montag gefasst worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Bei der Einreisekontrolle sei festgestellt worden, dass zwei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen. Ende 2017 hatte ihn das Amtsgericht Hamburg-St. Georg demnach auf Grund exhibitionistischer Handlungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro verurteilt. Die Strafe hatte der Mann nicht gezahlt.

Weiterhin hatte das Amtsgericht Hamburg-Altona Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet. Er wird beschuldigt, dieses Jahr in vier weiteren Fällen Personen belästigt sowie in zwei Fällen öffentlich sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Der 70-jährige wurde vom Flughafen direkt in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht.