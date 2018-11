Kiel

Land will attraktiver für technische Berufe werden

13.11.2018, 15:34 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesregierung will die Attraktivität des Landes als Arbeitgeber für technische Berufe erhöhen. Dazu will das Kabinett im kommenden Jahr 2,5 Millionen Euro im Haushalt bereitstellen. "Viele Menschen denken bei technischen Berufen nicht an den Arbeitgeber Landesverwaltung", sagte Staatskanzlei-Chef Dirk Schrödter am Dienstag. Es werde immer schwieriger, Stellen zu besetzen.

Das vom Kabinett am Dienstag beschlossene Konzept sieht vor, Verbeamtungen und Stellenanhebungen zielgerichtet einzusetzen. Daneben will die Regierung verstärkt auf Berufsmessen werben, bezahlte Praktika anbieten und Stipendien ausgeben. Aktuell beschäftigt das Land mehr als 1500 Frauen und Männer in technischen Berufen. Dazu gehören Bau- oder Vermessungsingenieure und -Techniker sowie Experten auf dem Gebiet der Geoinformationstechnik.