Löbau

Tod im brennenden Auto: Verkohlter Leichnam identifiziert

13.11.2018, 15:35 Uhr | dpa

Sechs Tage nach dem Fund einer verkohlten Leiche in einem Auto in Löbau (Landkreis Görlitz) ist deren Identität geklärt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 55-jährigen Halter des ausgebrannten Wagens. Dies habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Die Feuerwehr hatte nach dem Löschen des brennenden Autos am 7. November den Leichnam im Wagen gefunden. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es keinen Hinweis auf eine Straftat.