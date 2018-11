Kassel

Mann liefert sich Verfolgungsjagd: Polizei findet Waffen

13.11.2018, 15:39 Uhr | dpa

Nach einer waghalsigen Verfolgungsjagd in Kassel hat die Polizei im Haus des 25-jährigen flüchtigen Fahrers mehrere Waffen und 175 Gramm Cannabis entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann am späten Sonntagabend kontrolliert werden sollen, aber unvermittelt Gas gegeben. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. Die Jagd endete erst, als der 25-Jährige an einer Ausfahrt mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten kollidierte.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Mann allerdings bereits geflüchtet. Daraufhin durchsuchten Beamte sein Haus, weil sie den Mann dort vermuteten. Sie entdeckten den 25-Jährigen zwar nicht, aber dafür Waffen. Dazu gehörten unter anderem eine Pistole und ein Luftgewehr. Auch Drogen sowie 2500 Euro Bargeld wurden sichergestellt. Außerdem fand die Polizei im Keller des Hauses zwei Zelte, in denen Cannabispflanzen angebaut werden.