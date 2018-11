Greiz

Greizer Bürgermeister lädt Ex-Abba-Sängerin ein

13.11.2018, 15:41 Uhr | dpa

Der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) hat die ehemalige Abba-Sängerin Anni-Frid Lyngstad offiziell zu einem Besuch in der Stadt eingeladen. Das bestätigte eine Stadtsprecherin am Dienstag. Schulze lud die Sängerin zu ihrem 73. Geburtstag am 15. November ein. Hintergrund ist, dass Lyngstad durch ihre Ehe mit Heinrich Ruzzo Prinz Reuß von Plauen (1950-1999) gewissermaßen eine persönliche Beziehung zu Greiz hat. Als Anni-Frid Prinzessin Reuß von Plauen ist sie dem Fürstenhaus Reuß verbunden, dessen Residenzstadt Greiz einst war. Zuvor hatte die "Ostthüringer Zeitung" berichtet. Ob die Sängerin auf die Einladung reagiert hat, war zunächst nicht bekannt.