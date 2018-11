Magdeburg

Appell für mehr Frauen in den Parlamenten

13.11.2018, 15:50 Uhr | dpa

Führende Frauen in der Landespolitik machen sich für einen höheren Frauenanteil in Parlamenten und politischen Gremien stark. "Mehr Frauen in den Parlamenten beleben durch neue und andere Sichtweisen nachweislich die Politik", heißt es in einem gemeinsamen Wahlaufruf von Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch, Gleichstellungsministerin Anne-Marie Keding (CDU) und des Landesfrauenrates zur Kommunal- und Europawahl im kommenden Jahr.

Ziel sei es, mehr Frauen zu einer Kandidatur zu ermutigen, sagte Brakebusch bei der Vorstellung des Wahlaufrufs am Dienstag. Dafür müsse die politische Arbeit für Frauen auch attraktiver werden, etwa durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Ehrenamt. Derzeit sind in Sachsen-Anhalts Kommunalparlamenten im Durchschnitt nur rund ein Fünftel der Mitglieder Frauen.