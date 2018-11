Hamburg

Marihuanaplantage und Koks: Verdächtige festgenommen

13.11.2018, 15:52 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer privaten Marihuanaplantage und zwei Kilogramm Kokain im Hamburger Stadtteil Eidelstedt hat die Polizei eine 43 Jahre alte Frau und einen 31 Jahre alten Mann festgenommen. Der Polizei zufolge hatten Passanten am Montagnachmittag einen Hund gemeldet, der ängstlich zwischen einem Haus und der Straße umherlief. Es entstand der Verdacht eines Einbruches. Die Beamten stellten vor Ort Hebelspuren an der Terrassentür fest, die Suche nach Einbrechern blieb jedoch erfolglos, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Stattdessen stießen die Einsatzkräfte im Obergeschoss des Hauses auf insgesamt elf Cannabispflanzen. Bei der daraufhin angeforderten Durchsuchung wurden 35 Kilogramm Marihuana, zwei Kilogramm Kokain, Amphetamine und weitere Beweismittel gefunden.

An einer zweiten Wohnanschrift des 31-Jährigen in Eppendorf konnten wenig später zwei weitere Kilogramm Marihuana sowie 7700 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt werden. Die beiden Verdächtigen kamen in der Zwischenzeit nach Hause. Sie wurden festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, hieß es.