Gesundheit

Vermehrt Krätze-Fälle in der Region Schmalkalden

13.11.2018, 16:49 Uhr | dpa

In und um Schmalkalden treten derzeit vermehrt Fälle von Krätze auf. Wie das Gesundheitsamt des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen am Dienstag mitteilte, sind momentan etwa 120 Patienten in Behandlung. Allerdings seien nicht alle, die sich behandeln lassen, auch tatsächlich erkrankt, sagte Waldemar Olk, für Hygiene verantwortlicher Arzt im Gesundheitsamt. Einige ließen sich auch prophylaktisch behandeln. "Wir empfehlen dies allerdings nur bei längerem Hautkontakt mit einem Erkrankten", so Olk.

Krankheitsfälle gibt es den Angaben zufolge in Schmalkalden derzeit in allen sechs kommunalen Kitas. Auch die Grundschule, das Berufsbildungszentrum und das Gymnasium sind betroffen. Hinzu kommen weitere Einrichtungen wie der Kindergarten in Schnellbach oder die Grund- und Regelschule in Floh. In einigen Einrichtungen gibt es nur einzelne Krankheitsfälle, besonders stark sind hingegen der Kindergarten Hedwigswiese und die Grundschule in Schmalkalden betroffen. Aufgrund der langen Inkubationszeit von vier bis sechs Wochen seien Neuerkrankungen weiterhin wahrscheinlich.

Das Gesundheitsamt steht diesen Angaben zufolge mit den Kinderärzten sowie mit Schulen und Kitas im Altkreis Schmalkalden in engem Kontakt, um weitere Hygienemaßnahmen abzustimmen und die Verbreitung der Krätze einzudämmen. "Wir können aber alle Eltern insoweit beruhigen, dass es sich um keine gefährliche oder hochinfektiöse Krankheit handelt." Die Krätze sei zwar unangenehm, aber gut zu behandeln und hinterlasse keine bleibenden Schäden.